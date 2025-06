Incendio nella notte in un appartamento di via Massari donna gravissima | ferito anche un bambino

Una notte drammatica a Via Massari: un incendio improvviso ha devastato un appartamento, lasciando gravemente ferita una donna e ferito anche un bambino. Le cause sono ancora da chiarire, ma il loro coraggio e la prontezza dei soccorritori sono stati fondamentali in questa difficile corsa contro il tempo. La comunitĂ si stringe attorno alle vittime, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa tragedia.

Un incendio, che si è sviluppato nella notte all'interno di un appartamento di via Massari - nella zona di via Duca Alessandro - ha provocato il ferimento grave di una donna e del figlio. I due si trovavano all'interno dell'abitazione quando, per cause in corso di accertamento, la casa ha preso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incendio nella notte in un appartamento di via Massari, donna gravissima: ferito anche un bambino

In questa notizia si parla di: incendio - notte - appartamento - massari

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni. Le fiamme sono partite da un’abitazione al quarto piano di un edificio di sette piani. Una donna di 48 anni originaria del Brasile si è lanciat Vai su Facebook

Incendio nella notte in un appartamento di via Massari, donna gravissima: ferito anche un bambino; Reggio Emilia, maxi incendio all’Inalca. Si sciolgono le tapparelle delle case. Zona evacuata; Spaventoso incendio devasta lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia. Distrutti comparti di lavorazione della carne.