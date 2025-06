Incendio nel palazzo intossicato il sindaco

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso Castello d’Argile, coinvolgendo anche il sindaco Alessandro Erriquez, rimasto intossicato mentre prestava i primi soccorsi. La tragedia è avvenuta in piazza Caduti 2 Agosto 1980, creando panico tra i residenti. Mentre le squadre dei vigili del fuoco e i tecnici stanno intervenendo, si temono conseguenze più gravi. La comunità resta in allerta, sperando in un rapido intervento e in una pronta ripresa.

Il sindaco di Castello d’Argile Alessandro Erriquez è rimasto intossicato dal fumo di un incendio mentre prestava i primi soccorsi. Un rogo di vaste dimensioni si è sviluppato ieri mattina dal balcone di un appartamento in piazza Caduti 2 Agosto 1980, nella frazione di Mascarino, a Castello d’Argile. Le fiamme si sono propagate intorno alle 11 procurando molto spavento tra i residenti. In attesa di diverse squadre di vigli del fuoco, di tecnici e operai del Comune, 118 e carabinieri, con il coordinamento del sindaco Erriquez e della sua vice Tiziana Raisa, è stato attivato immediatamente il piano di evacuazione e di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio nel palazzo, intossicato il sindaco

In questa notizia si parla di: sindaco - incendio - intossicato - palazzo

