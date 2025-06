Incendio in zona stadio | vegetazione in fiamme a ridosso della strada

Un vasto incendio scoppiato martedì 11 giugno lungo il raccordo Giuseppe Rossi, vicino allo stadio San Nicola, ha minacciato la vegetazione e le strutture circostanti. Le fiamme si sono propagate rapidamente in un’area a ridosso del Tulipark e della linea ferroviaria Bari-Bitritto, creando allarme tra residenti e soccorritori. Le prime notizie indicano che le fiamme...

Un incendio ha interessato, nella serata di martedì 11 giugno, un'ampia area lungo il raccordo Giuseppe Rossi, nella zona dello stadio San Nicola. Le fiamme si sono sviluppate in un terreno a ridosso del Tulipark e della linea ferroviaria Bari-Bitritto. Secondo prime informazioni, le fiamme.

