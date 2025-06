Incendio in via Massari | Prima gli scoppi poi le lingue di fuoco | Le fiamme hanno avvolto tutto

Incendio nella notte in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Massari a Parma. La donna che era all'interno è ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore. Il figlio di 9 anni solo ferite lievi. "Erano circa le due di stanotte. Mi sono svegliata e ho visto le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incendio in via Massari: "Prima gli scoppi, poi le lingue di fuoco: Le fiamme hanno avvolto tutto"

