Incendio in via Massari | I vigili del fuoco spengono le fiamme

Un incendio scoppiato nella notte in via Massari ha scosso la comunità locale. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Purtroppo, una donna è rimasta gravemente ustionata e si trova in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Parma, mentre il suo bambino di 9 anni ha riportato ferite lievi. L’intervento dei mezzi di soccorso…

Incendio alle 2 e mezza di notte in un appartamento di via Massari. Una donna è ricoverata in gravissime condizioni di salute, con ustioni in varie parti del corpo, all'ospedale Maggiore di Parma. Il figlio di 9 anni ha riportato solo ferite lieve. L'intervento dei vigili del fuoco con i mezzi di.

Incendio nella notte in un appartamento di via Massari, donna gravissima: ferito anche un bambino - Una notte drammatica a Via Massari: un incendio improvviso ha devastato un appartamento, lasciando gravemente ferita una donna e ferito anche un bambino.

