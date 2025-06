Incendio in un palazzo a Soresina le fiamme partite da una sigaretta caduta sul letto | soccorse 21 persone

Una tragedia sfiorata a Soresina: un mozzicone di sigaretta caduto su un letto ha scatenato un incendio che ha coinvolto un intero appartamento. I vigili del fuoco hanno agito prontamente, salvando quattro persone e soccorrendone altre 17 rimaste leggermente intossicate. Un episodio che mette in luce l’importanza di prestare attenzione ai piccoli gesti e ai rischi insiti anche nelle abitudini quotidiane. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda.

Ieri sera un mozzicone di sigaretta caduto su un letto ha provocato un incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo a Soresina (Cremona). I vigili del fuoco hanno messo in salvo quattro persone dalle fiamme e altre 17 sono rimaste leggermente intossicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

