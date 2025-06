Incendio in corso alla Baraccola zona avvolta dal fumo | vigili del fuoco in azione

Una vasta colonna di fumo si solleva dalla zona della Baraccola ad Ancona, allarmando residenti e vigili del fuoco. Le squadre sono subito intervenute in via Sacco e Vanzetti per gestire l’emergenza e contenere l’incendio, che ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità . Restate con noi per gli aggiornamenti su questa difficile giornata di interventi e sui eventuali sviluppi dell’incidente.

ANCONA – Diverse le chiamate arrivate nella prima mattina di oggi ai vigili del fuoco, effettuate da residenti preoccupati dopo aver visto una colonna di fumo densa alzarsi dalle parti della Baraccola. Le squadre dei pompieri sono così intervenute in zona via Sacco e Vanzetti: ad essere.

Baraccola, domato l'incendio: si indaga sulle cause. Il Comune dispone una zona rossa Come scrive rainews.it: Al lavoro, per tutta la notte, cinque squadre dei vigili del fuoco.