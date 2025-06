Incendio in casa anziana intossicata dai fumi

Una serata drammatica a Manduria, dove un incendio in un appartamento di via Monte Santo ha messo in pericolo una donna anziana. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, la donna è stata estratta e trasportata in ospedale, fortunatamente fuori pericolo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le cause sembrano attribuibili a un cortocircuito. Un monito sulla fragilità delle case e sull'importanza della prevenzione.

Un incendio è divampato nella tarda serata in un appartamento in via Monte Santo a Manduria. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto una donna anziana, intossicata a causa dei fumi. La donna è stata trasportata in ospedale ma fortunatamente è salva. Ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Pare che ad originare il rogo sia stato un cortocircuito.

