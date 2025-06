Incendio all' ex Pucci in corso il sopralluogo degli enti preposti Nessun rischio per la salute

Un incendio scoppiato all'ex Pucci ad Ancona ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. I sopralluoghi in corso da parte di Arpam, Ast Ancona, vigili del fuoco e protezione civile hanno confermato che non ci sono rischi per la salute pubblica. La zona, interessata dalla demolizione in vista della futura apertura di un supermercato “Famila”, viene monitorata attentamente per garantire la sicurezza di tutti.

ANCONA – In seguito all'incendio avvenuto alla Baraccola, nell'area "ex Pucci", tra via Caduti del Lavoro e via Sacco Vanzetti, dove a breve sorgerà un "Famila" e per questo era al lavoro una ditta di demolizioni, sono in corso sopralluoghi di Arpam, Ast Ancona, vigili del fuoco, protezione.

