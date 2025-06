Incendio all' Ex Pucci il Comune emette un' ordinanza e apre il Coc | pulire balconi davanzali e superfici esterne

A seguito dell'incendio di questa mattina nell'ex-Pucci, il Comune di Ancona ha prontamente emanato un'ordinanza per garantire la sicurezza dei cittadini. Sono state ordinate operazioni di pulizia e sanificazione di balconi, davanzali e superfici esterne delle aree coinvolte. La pronta risposta mira a prevenire rischi e ripristinare la normalitĂ , dimostrando l'impegno della cittĂ nella tutela ambientale e della salute pubblica.

ANCONA – A seguito dell'incendio verificatosi questa mattina, giovedì 12 giugno, nell'area industriale della Baraccola, tra via Sacco e Vanzetti e via Caduti del Lavoro, nello stabilimento della ex-Pucci, occupato da un'azienda di demolizione, il Comune di Ancona ha emanato un'ordinanza

