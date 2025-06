Incendio all' ex caserma Nadalutti di Premariacco la causa non è il caldo

Un violento incendio ha devastato l'ex caserma Nadalutti di Premariacco, coinvolgendo le travi del sottotetto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. La ricostruzione preliminare esclude che il caldo sia stato alla base del rogo. Resta da capire cosa abbia scatenato questa scena di distruzione, un episodio che ha lasciato la comunità in stato di allerta e curiosità .

Un violento incendio si è sviluppato all'interno dell'ex caserma Nadalutti, a Premariacco, attorno alle 15 di oggi. Nessuno era presente all'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Una ricostruzione preliminare esclude che le fiamme che hanno divorato le travi del sottotetto abbiano.

In questa notizia si parla di: incendio - caserma - nadalutti - premariacco

