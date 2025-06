Incendio all' Appio Latino | fiamme in appartamento palazzina evacuata

Un incendio si è sviluppato mercoledì 11 giugno all’Appio Latino, colpendo un appartamento al quinto piano di una palazzina. Le fiamme sono state prontamente circoscritte dai vigili del fuoco, che hanno evacuato l’intera struttura per garantire la sicurezza dei residenti. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma l’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i vicini. La situazione è sotto controllo, e le indagini per chiarire le cause sono in corso.

Incendio in un appartamento all'Appio Latino nella serata di mercoledì 11 giugno. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono hanno interessato solo l'abitazione interessata dal rogo, posta al quinto piano di uno stabile. L'intervento dei vigili del fuoco, in via Latina, è avvenuto intorno alle.

