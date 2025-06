Incendio alla Baraccola le macerie dopo il rogo nel capannone spento in mattinata dai vigili del fuoco - VIDEO

Un drammatico incendio ha devastato il capannone ex Pucci nella zona Baraccola di Ancona, lasciando dietro di sé un cumulo di macerie e un paesaggio di distruzione. Le immagini sono scioccanti: il fumo si dissolve nel cielo mentre i vigili del fuoco lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei lavori di demolizione e riqualificazione. Scopriamo insieme cosa è successo.

ANCONA – Le immagini di ciò che resta dopo l'incendio sviluppatosi nel capannone ex Pucci, in zona Baraccola, che ha interessato del materiale accatastato all'interno di una struttura in fase di demolizione e successiva riqualificazione. Nell'area, messa in sicurezza dalle squadre dei vigili del.

