Incendi in serie a Roma fiamme a ridosso delle case Rogo a Ciampino vicino all' aeroporto

Un maxi incendio si è scagliato in una zona verde di Roma, tra Tor Marancia e Tor Carbone, minacciando le abitazioni vicine. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno coinvolto sterpaglie e rifiuti, creando un drammatico scenario che ha invaso i quartieri con un odore pesante. La situazione è critica e richiede interventi immediati per evitare ulteriori danni alle case e all’ambiente circostante. La città rimane in allerta mentre si cerca di domare il rogo.

Maxi incendio a Roma in una zona verde a ridosso dell'Ardeatina, tra Tor Marancia e Tor Carbone. A bruciare sterpaglie e qualche rifiuto, con le fiamme alimentate dal vento. L'odore ha invaso i due quartieri con il rogo che minaccia le case.

Di nuovo in fiamme l'ex Mira Lanza

