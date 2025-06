Incendi boschivi dichiarato lo stato di grave pericolosità in Puglia | attivato il sistema Aib in modalità H24

L’emergenza incendi boschivi in Puglia ha raggiunto un livello critico, con lo stato di grave pericolosità dichiarato e il sistema AIB attivato 24 ore su 24. Questa misura, adottata dal presidente della Regione, mira a proteggere il patrimonio naturale e le comunità locali. L’aumento dei rischi richiede attenzione e responsabilità collettiva; è fondamentale essere informati e preparati per fronteggiare questa minaccia crescente.

Con decreto del presidente della Giunta regionale, la Puglia ha ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, con validità dal 15 giugno al 15 settembre 2025, in applicazione della legge n. 3532000 e delle leggi regionali n. 382016 e n. 532019. L'aumento.

