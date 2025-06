Incastrato dalla maglia del Napoli | poco prima aveva rapinato 4 ragazzi in spiaggia a Riccione

Un dettaglio apparentemente innocuo ha svelato un volto oscuro: la maglia del Napoli campione d’Italia è diventata la chiave che ha condotto i carabinieri all’arresto di un 27enne a Riccione. Poco prima, aveva rapinato quattro ragazzi sulla spiaggia. Questa vicenda dimostra come anche un piccolo particolare possa fare la differenza tra libertà e cattura, portando alla luce un episodio di violenza che scuote la Riviera Romagnola.

Milano – Un dettaglio apparentemente innocuo si è trasformato in una prova schiacciante: la maglia del Napoli campione d'Italia ha permesso ai carabinieri di identificare e arrestare un rapinatore di 27 anni a Riccione. Il giovane, di origine umbra ma residente in Lombardia, è finito in manette con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il fatto è avvenuto sulla spiaggia libera di piazzale Roma, nel cuore della riviera romagnola, dove quattro giovani turisti sono stati accerchiati da un gruppo di malviventi. Quello che inizialmente sembrava un approccio scherzoso si è rapidamente trasformato in aggressione: mentre il 27enne minacciava le vittime, i complici – tutti giovani presumibilmente di origine straniera – li hanno perquisito rubando contanti, un power bank e due collanine, una delle quali strappata con violenza.