Inazuma Eleven | arriva per la prima volta in Italia il manga

Finalmente anche in Italia, arriva il manga di Inazuma Eleven! Con tecniche leggendarie come Mano di luce, Tornado di fuoco e Trampolino Inazuma, questa serie emozionante conquista i fan di calcio e avventura. Dopo il successo in Giappone, J-POP Manga porta nel nostro paese un’icona cult che ha fatto vibrare milioni di cuori. Preparatevi a vivere un’epica partita tra passione, amicizia e grandi sogni, perché il viaggio sta per cominciare!

Mano di luce, Tornado di fuoco, Trampolino Inazuma: chi ricorda i nomi di queste tecniche non potrĂ non emozionarsi nel sapere che J-POP Manga annuncia la prima edizione italiana di Inazuma Eleven, il manga ispirato all'acclamato videogioco RPG di calcio prodotto da Level-5 e da cui è derivato anche l'omonimo anime di culto. Uscito in Giappone nel 2008 cavalcando l'onda del successo mondiale del gioco, il manga firmato da Tenya Yabuno ha vinto sia il Kodansha Manga Awardnel 2010 che lo Shogakukan Manga Award nel 2012. Una serie che i lettori italiani aspettavano da tempo e che nei prossimi mesi diventerĂ finalmente disponibile nel nostro Paese.

