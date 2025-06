Inaugurato oggi un punto vendita Lidl a Bibione

Oggi a Bibione, un evento speciale ha preso vita: l'apertura del nuovo punto vendita Lidl in Corso del Sole 1, il primo nel territorio di San Michele al Tagliamento. Un'occasione che ha visto la partecipazione anche del sindaco Flavio Maurutto, simbolo di innovazione e crescita per la comunità. Questa inaugurazione segna un passo importante verso una spesa più comoda e conveniente per i residenti e i visitatori, aprendo le porte a un nuovo modo di fare shopping.

Questa mattina, giovedì 12 giugno, la catena di supermercati Lidl ha inaugurato un punto vendita in via Corso del Sole 1 a Bibione, il primo in assoluto all'interno del territorio comunale di San Michele al Tagliamento. Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco, Flavio Maurutto.

