Inaugura per finta il Castello di Masino | la protesta di Libera

Immagina una cerimonia ufficiale, ma solo sulla carta: domenica 15 giugno, il castello di Masino si trasforma in palco di una protesta simbolica organizzata da Libera Novara e Piemonte. Un gesto forte per denunciare il ritardo nelle ristrutturazioni e la mancata apertura al pubblico, prevista entro giugno 2025. √ą un modo creativo per attirare l‚Äôattenzione su un‚Äôingiustizia che non pu√≤ essere ignorata, perch√© il patrimonio culturale deve essere accessibile a tutti.

