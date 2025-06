In Your Dreams – Continua a sognare il trailer del nuovo film animato di Netflix

Preparati a immergerti in un mondo magico e sorprendente con il trailer di "In Your Dreams – Continua a sognare", la nuova commedia animata di Netflix. Due fratelli, un libro misterioso e un’avventura onirica senza confini: scopri come i sogni possono diventare realtà in un viaggio tra città di colazione e antichi sogni nudi. Non perdere questa straordinaria avventura che ti farà sognare ad occhi aperti!

Nel nuovo trailer della commedia animata di Netflix In Your Dreams – Continua a sognare, due fratelli scoprono “The Legend of the Sandman”, un libro che li catapulta in un’avventura onirica. Sulle note di “Sweet Dreams” degli Eurythmics, il filmato mostra la loro discesa nel mondo dei sogni, da una città fatta interamente di cibo per la colazione all’antichissimo “naked dreams”. Il film è interpretato da Craig Robinson, Simu Liu, Cristin Milioti, Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Omid Djalili, Gia Carides, SungWon Cho e Zachary Noah Piser per la versione in lingua inglese. Il film debutterà su Netflix il 14 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Your Dreams – Continua a sognare, il trailer del nuovo film animato di Netflix

