In Your Dreams - Continua a sognare i protagonisti vivono incredibili avventure nel trailer

In Your Dreams - Continua a sognare ci trasporta in un mondo magico dove i protagonisti vivono incredibili avventure, sfidando sogni e realtà. Netflix ha rilasciato il primo trailer di questo emozionante film animato, che debutterà il 14 novembre in streaming. Diretto da Alex Woo ed Erik Bensen, il film promette di incantare grandi e piccini con una storia avvincente e ricca di sorprese. Scopri cosa racconta il film e lasciati trasportare nel suo universo fantastico.

Netflix ha condiviso il primo trailer del film animato In Your Dreams - Continua a sognare, in arrivo a novembre in streaming. Netflix ha condiviso il trailer del film In Your Dreams - Continua a sognare, in arrivo il 14 novembre in streaming. Il progetto è stato diretto da Alex Woo ed Erik Bensen, coinvolti anche come sceneggiatori da una storia ideata da Woo e Stanley Moore. Cosa racconta il film In Your Dreams - Continua a sognare racconta la storia della dodicenne Stevie e del suo fratellino Elliot, che ha 8 anni. I due ragazzini scoprono un libro illustrato magico che può rendere ogni sogno una realtà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In Your Dreams - Continua a sognare, i protagonisti vivono incredibili avventure nel trailer

In questa notizia si parla di: your - dreams - continua - sognare

"Dreams" di Dag Johan Haugerud chiude la stagione della Sala San Luigi - La Sala San Luigi conclude la stagione con "Dreams" di Dag Johan Haugerud, un'opera intensa che esplora il legame tra la giovane Johanne e la sua insegnante.

Preparatevi all'avventura di una notte. In Your Dreams - Continua a sognare arriva su Netflix il 14 novembre. Vai su Facebook

In Your Dreams - Continua a sognare, i protagonisti vivono incredibili avventure nel trailer; IN YOUR DREAMS - CONTINUA A SOGNARE | Le prime immagini del nuovo film d'animazione di Netflix; In Your Dreams, su Netflix torna Sandman... Ma solo nel nuovo film animato!.

In Your Dreams – Continua a sognare, il trailer del nuovo film animato di Netflix Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.