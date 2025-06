In vacanza in Salento con le amiche giovane denuncia uno stupro di gruppo

Durante una vacanza tra amiche nel suggestivo Salento, una giovane si trova ad affrontare un dramma sconvolgente: uno stupro di gruppo. Dopo essere stata portata in ospedale, i medici hanno confermato i ripetuti abusi e la brutalità con cui sono stati perpetrati. Un episodio che scuote profondamente la comunità e riaccende il dibattito sulla tutela delle donne e sulla necessità di un’azione immediata contro la violenza di genere.

Portata in ospedale, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti evidenziando anche la violenza con i quali sarebbero stati consumati.

La giovane di Rimini in vacanza con tre amiche a Marina di Mancaversa: sarebbe stata abusata fuori di casa al termine di una serata

