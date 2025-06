In una generazione il gioco all’aria aperta si è ridotto del 50% Tra le cause i tagli ai servizi traffico in aumento e ordinanze restrittive Dall’Inghilterra il rapporto che accomuna anche il caso italiano

In un’epoca in cui il gioco all’aperto si riduce del 50%, tra tagli ai servizi, traffico crescente e ordinanze restrittive, riflettere sull’infanzia attraverso la lente del gioco diventa imprescindibile. Gli spazi urbani, sociali e culturali influenzano profondamente le possibilità dei bambini di esplorare, crescere e imparare divertendosi. È tempo di ripensare i nostri ambienti per restituire loro quella vitalità e libertà fondamentali, affinché ogni bambino possa riscoprire il piacere di giocare.

Rileggere il concetto di infanzia attraverso la lente del gioco significa interrogarsi su come gli spazi urbani, sociali e culturali condizionino le possibilità dei bambini di giocare. Nonostante il riconoscimento internazionale del gioco come diritto dell’infanzia – sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in molte città europee gli spazi pubblici destinati al gioco sono sempre più difficili da trovare o sottoposti a restrizioni di vario genere. In questi giorni il Centre for Young Lives ha pubblicato il rapporto Raising the Nation Play Commission, che ha fotografato una realtà in cui la possibilità di giocare dipende da barriere urbane, digitali, culturali e politiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gioco all'aria aperta in declino: le percentuali sono sconcertanti tech.everyeye.it scrive: mentre ben il 71% della generazione dei baby boomer (80% tra i 55 e i 64 anni) afferma di averlo fatto durante la propria infanzia.