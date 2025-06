In terapia per colpa sua Amici 24 accuse pesanti verso TrigNo | reputazione distrutta

Una serie di accuse che stanno facendo tremare l'intera rete e minano la sua reputazione. Mentre Amici 24 si conclude con Daniele Doria, il gossip non dà tregua: il cantante TrigNO, già noto al pubblico, si trova al centro di polemiche infuocate che rischiano di compromettere il suo futuro artistico. Scopriamo cosa si nasconde dietro le pesanti accuse e come questa situazione potrebbe cambiare le sorti del giovane talento.

Amici 24 è appena terminato con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma uno dei concorrenti continua, suo malgrado, a essere protagonista del gossip: parliamo del cantante TrigNO, vincitore della categoria canto. Prima di entrare nella celebre scuola televisiva, il giovane artista era legato sentimentalmente alla tiktoker Ege Monaco. Durante il reality, però, TrigNO ha iniziato una relazione con la ballerina Chiara Bacci, scatenando una vera e propria bufera sui social. Ege Monaco, ferita dal tradimento pubblico, non aveva esitato a sfogarsi duramente: “ Chiara è una grandissima zoc***a che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

