In Regione una proposta per governare il boom dei data center

In Lombardia, i data center stanno crescendo a ritmo sostenuto, portando opportunità ma anche sfide legate a sostenibilità e pianificazione. Per gestire questa espansione in modo equilibrato, la proposta di legge regionale di Matteo Piloni mira a regolamentare accuratamente localizzazione e autorizzazioni. Un passo importante per garantire uno sviluppo responsabile e armonioso del settore tecnologico, preservando l’ambiente e il territorio. La sfida ora è trovare un equilibrio tra innovazione e tutela del paesaggio.

Regolamentare i data center, in particolare la loro localizzazione e le autorizzazioni per essere aperti. È il senso di una proposta di legge regionale presentata da Matteo Piloni (Partito democratico), annunciata giovedì in commissione territorio. I data center in Lombardia si stanno.

