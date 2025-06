In Paese ‘fioccano’ le strisce blu | Un altro balzello per i cittadini

In paese, le strisce blu spuntano come funghi, un nuovo balzello che infuria tra i cittadini già oppressi da tasse e tariffe. Le segnalazioni sono continue: aree pubbliche trasformate in parcheggi a pagamento senza preavviso, con il colore che cambia dal bianco al blu sotto gli occhi impotenti di tutti. Un nuovo costo che si aggiunge alla lista delle difficoltà quotidiane. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione, e come reagiranno i residenti?

Blu, ma di rabbia. Le segnalazioni dei cittadini per le strisce blu spuntate nell’area del Paese fino ad arrivare al piazzale davanti alla stazione sono ormai all’ordine del giorno. Il Comune aveva comunicato l’arrivo delle nuove aree a pagamento alla fine di marzo. Nei giorni scorsi il colore bianco delle strisce è diventato blu. "È evidente che i cittadini non riescono a digerire l’ulteriore balzello che grava sulle loro tasche – ribatte Stefano Paolini di Fratelli d’Italia -. Lo avevamo detto allora e lo ribadiamo oggi: così si danneggiano i riccionesi. Per altro stanno emergendo proteste anche da parte dei pendolari che arrivano in stazione per prendere li treno e lavorare altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Paese ‘fioccano’ le strisce blu: "Un altro balzello per i cittadini"

