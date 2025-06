IN – Nicolussi Caviglia l’Inter ha chiesto informazioni | la situazione

Hans Nicolussi Caviglia, talento emergente del Venezia, si sta affermando come una delle scelte preferite dall'Inter per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Con il suo stile di gioco dinamico e prospettive future promettenti, il giovane centrocampista attira l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La situazione rimane in evoluzione, ma le ultime indiscrezioni indicano che l’Inter sta valutando attentamente questa possibile acquisizione, puntando su un investimento a lungo termine.

Hans Nicolussi Caviglia è uno dei centrocampisti di cui si è parlato in ottica Inter in vista della prossima stagione. IL PUNTO – Hans Nicolussi Caviglia è una delle figure accostate all'Inter nell'ottica della strategia di quest'ultima di rinforzare il proprio centrocampo con un calciatore giovane e futuribile. Il centrocampista del Venezia, autore di una stagione di alto livello che lo ha reso appetibile a varie big del nostro Campionato, rappresenta infatti un profilo pienamente in linea con la politica indicata da Oaktree sul mercato.

Nicolussi Caviglia Inter, il centrocampista del Venezia nella lista del club nerazzurro. I dettagli - Nicolussi Caviglia del Venezia entra nella lista del calcio mercato dell’Inter, che cerca rinforzi per il centrocampo.

L'Inter di Chivu: Hojlund in avanti, via Asllani per Nicolussi Caviglia tuttosport.com scrive: I nerazzurri chiedono il prestito del danese al Manchester United ...