In Italia nel 2024 hanno lavorato 81mila minorenni tra 2019 e il 2023 ne sono morti 6 | il rapporto Unicef

In Italia, nel 2024, quasi 81mila minorenni sono stati impiegati nel mondo del lavoro, registrando un costante aumento rispetto al periodo post-Covid. Tra il 2019 e il 2023, si sono verificati 6 decessi e oltre 18mila infortuni, sollevando un serio allarme sociale. L'Unicef richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di protezione contro lo sfruttamento infantile. Continua a leggere per scoprire come possiamo fare la differenza.

Nel 2024 i lavoratori minorenni in Italia toccano quota 80.991, con un aumento costante dal post-Covid. Crescono anche gli infortuni: 18.825 nel 2023, 6 i mortali dal 2019. L'Unicef lancia l'allarme: serve protezione contro lo sfruttamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

italia - minorenni - unicef - lavorato

Unicef, 80 mila lavoratori minorenni in Italia nel 2024 Secondo msn.com: Le regioni con la percentuale più alta sono: il Trentino Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle ...