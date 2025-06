In Italia 432mila occupati in più tempo indeterminato in crescita

In Italia, il mercato del lavoro si conferma in forte crescita nel primo trimestre del 2025, con 432mila occupati in più e un tasso di occupazione al 62,7%. L’aumento di 141mila assunzioni rispetto al trimestre precedente e la crescita continua dei contratti a tempo indeterminato sottolineano un panorama positivo e promettente per il nostro Paese. Questi dati testimoniano un positivo segnale di ripresa economica e stabilità occupazionale, aprendo nuove opportunità per tutti.

I dati sul lavoro in Italia restano molto positivi; nel primo trimestre del 2025, sono stati assunti 141mila persone in più rispetto al quarto trimestre 2024, con una variazione trimestrale del +0,6%, portando il tasso di occupazione al 62,7%, in aumento di 0,4 punti percentuali in tre mesi. Continuano ad aumentare i dati sull’occupazione. Il numero di occupati nel primo trimestre 2025 registra un aumento complessivo di 143mila unità (+0,6%) rispetto al quarto trimestre 2024. Questo dato è ricavato da da: una crescita dei dipendenti a tempo indeterminato, pari a +143mila (+0,9%);. un aumento degli indipendenti, pari a +18 mila (+0,3%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Italia 432mila occupati in più, tempo indeterminato in crescita

In questa notizia si parla di: italia - occupati - crescita - 432mila

Decreto Sicurezza: primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente in Italia - Il Decreto Sicurezza ha avviato in Italia i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente, un'azione lodata dalla premier Giorgia Meloni sui social.

Istat: +141mila occupati nel primo trimestre, +432mila sull’anno; In Italia 432mila occupati in più, tempo indeterminato in crescita; Istat, crescono gli occupati: +432 mila in un anno.

Istat, nel primo trimestre +432mila occupati sull'anno Scrive altoadige.it: Nel primo trimestre dell'anno, il numero di occupati aumenta di 141mila unità (+0,6%) rispetto al quarto trimestre 2024 e il tasso di occupazione sale al 62,7% (+0,4 punti in t ...