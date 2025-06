In Iraq è allerta attacco alle basi americane

Tensioni in aumento in Iraq, con 232 allerte di attacco alle basi americane e l’ambasciata di Bagdad che invita il personale non essenziale a lasciare il paese. In un contesto così complesso, il ministro degli Interni Othman al-Ghanmi afferma: «Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini». La collaborazione tra il governo centrale e le autorità curde si rivela fondamentale in questa difficile partita di stabilità e pace.

Dopo che l'ambasciata degli Stati Uniti di Bagdad ha diramato un avviso che ordina la partenza del personale governativo statunitense non di emergenza a causa delle crescenti tensioni regionali, parla il ministro degli Interni iracheno Othman al-Ghanmi: «Situazione molto complicata, ma stiamo cercando di garantire la sicurezza dei cittadini. Abbiamo trovato un accordo con il governo regionale del Nord a maggioranza curda per combattere insieme i terroristi che agiscono nel nostro Paese».

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione»

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione» Vai su X

