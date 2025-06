In frenata l’export vino del primo trimestre | -2,7% a volume Dalla Stati Uniti alla Russia un marzo da dimenticare

Il primo trimestre del 2024 si chiude con segnali contrastanti nel settore vinicolo globale. L'export di vino, in particolare, mostra un calo significativo negli Stati Uniti e in Russia, mentre la Cina registra una contrazione a doppia cifra. Nonostante l'aumento dei valori, i mercati evidenziano una certa instabilità , lasciando l’Europa a fare da ancora di salvezza. Uno scenario che richiede attenzione e strategie mirate per affrontare le sfide future.

Disastro russo, calo in doppia cifra in Cina, arretramento negli Usa: segnali preoccupanti dai mercati, nonostante il lieve incremento dei valori. Tiene in qualche modo l'Europa.

