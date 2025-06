In coma per un colpo alla testa | indagini per il ferimento di un 17enne di Torremaggiore Rinvenuto in un casolars

Un giovane di 17 anni si trova in coma dopo un grave colpo alla testa scoperto in un casolare abbandonato di Torremaggiore. La sera del 10 giugno, amici hanno trovato il ragazzo esanime e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le autoritĂ stanno ora indagando per chiarire le circostanze di questo misterioso episodio, mentre la comunitĂ spera in una rapida ripresa e in una soluzione a questo inquietante caso.

Il ragazzo è stato trovato praticamente esanime, la sera del 10 giugno, al primo piano di un casolare abbandonato di Torremaggiore. Indagano i carabinieri: hanno ascoltato gli amici del 17enne i quali lo hanno rinvenuto in quelle gravissime condizioni, causate da un colpo alla testa. Il 17enne è in gravissime condizioni, in coma, ricoverato nel policlinico Riuniti di Foggia.

Trovato 17enne ferito da colpo di pistola alla testa, è grave Come scrive msn.com: Un ragazzo di 17 anni è stato trovato ieri pomeriggio in condizioni disperate, ferito alla tempia da un colpo di arma da fuoco, nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia.