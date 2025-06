In Brianza arriva il festiaval che unisce musica cultura e solidarietà

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: in Brianza arriva il festival che unisce musica, cultura e solidarietà. Il 22 giugno, dalle 12 alle 24, “We Love Meda” trasformerà il centro sportivo di via Icmesa 23/25 in un palcoscenico di emozioni, divertimento e condivisione. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per celebrare la nostra comunità e creare ricordi speciali. Non mancare all’appuntamento più atteso dell’estate!

Una giornata all'insegna della musica e della convivialità. Il 22 giugno, dalle 12 alle 24 in città prenderà vita la prima edizione di "We love Meda", un evento gratuito e aperto a tutti, che animerà il centro sportivo cittadino in via Icmesa 2325 con dodici ore non-stop di musica.

