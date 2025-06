' In bici nel Rinascimento' | quattro escursioni per l' anniversario di Ferrara città Unesco

Celebra il trentesimo anniversario del riconoscimento di Ferrara come Patrimonio Mondiale UNESCO con un viaggio unico nel cuore del Rinascimento. Quattro affascinanti escursioni in bicicletta ti condurranno alla scoperta della città e dei suoi tesori UNESCO, offrendo una prospettiva originale e coinvolgente. Preparati a pedalare tra storia, arte e cultura, vivendo Ferrara come mai prima d'ora: un’esperienza indimenticabile che unisce passione, scoperta e tradizione.

In occasione del trentesimo anniversario del Riconoscimento Patrimonio mondiale di Ferrara Città del Rinascimento, è stato organizzato un calendario di eventi con quattro escursioni sul tema 'In bici nel Rinascimento - Far scoprire la città e i luoghi Unesco dal punto di vista di un ciclista'.

