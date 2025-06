In arrivo una nuova partnership per la Lega Serie A | firmato l' accordo con Bazr

Un'entusiasmante novità si apre nel mondo del calcio italiano: una partnership strategica tra la Lega Serie A e Bazr, pronta a rivoluzionare l’engagement dei tifosi. Grazie a questo accordo, nasce un nuovo modo di vivere il calcio, tra emozioni live, intrattenimento e social commerce. Sulla piattaforma all'asta, potranno aggiudicarsi i 100 palloni ufficiali con i gol più iconici di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana, rendendo ogni appassionato protagonista di questa straordinaria esperienza.

Nasce una nuova era di engagement per i tifosi tra calcio, intrattenimento e live social commerce: sulla piattaforma all'asta i 100 palloni con i gol più importanti di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

