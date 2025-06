In arrivo nuovi e moderni treni anche sulla Linea Fl6 Roma - Cassino

Un nuovo capitolo nella mobilità laziale si apre con l’arrivo di treni moderni sulla linea FL6 Roma-Cassino. Oggi, a Civitavecchia, debutta un rinnovato treno regionale dal design innovativo, impreziosito da una vivace livrea verde. Alla cerimonia erano presenti figure chiave come Pietro Alessi, Jacopo Barone e Fabrizio Ghera, simboli di un impegno condiviso per migliorare il trasporto pubblico. La rivoluzione ferroviaria continua, portando con sé maggiore comfort e sostenibilità per tutti i pendolari.

Debutta oggi a Civitavecchia un rinnovato treno del Regionale del Lazio con una nuova iconica livrea verde.Presenti alla consegna Pietro Alessi, Assessore al Lavoro e ai Trasporti del Comune di Civitavecchia, Jacopo Barone, Direzione Regionale Trenitalia Lazio e Fabrizio Ghera, Assessore della.

Preparatevi a viaggiare nel comfort e nella modernità: l'attesa è finita! Oggi a Civitavecchia debutta un innovativo treno del Regionale Lazio, pronto a rivoluzionare la linea FL6 Roma-Cassino con una vivace livrea verde.

