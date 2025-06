In anteprima il video Con la stessa faccia di Dadà.

Scopri in anteprima il video di "Con la stessa faccia", il nuovo singolo di Dadà che sta conquistando le radio e le piattaforme digitali. Un viaggio emozionale tra ricordi infuocati e sogni ancora vivi, raccontato con sincerità e un tocco di disillusione. Dadà si apre al pubblico condividendo il suo vissuto in modo autentico e coinvolgente. Non perderti questa intensa testimonianza musicale che ti farà riflettere e emozionare.

Milano, 12 giu. (askanews) - In anteprima il video "Con la stessa faccia" il nuovo singolo di Dadà già in radio e disponibile in digitale (Incisi Records), brano con sonorità pop-rock, prodotto da Davide Scudieri. "Con la stessa faccia è un viaggio emotivo tra ricordi che bruciano e sogni che ancora resistono. In un linguaggio diretto, sincero e a tratti disilluso - afferma Dadà - mi metto a nudo con il mio vissuto, dando voce a chi si sente intrappolato in una routine emotiva, ma non smette di cercare un senso, un amore, una luce. Il ritornello è un mantra che si ripete, quasi come un auto-incoraggiamento: "sempre e solo con la stessa faccia", quella di chi ha vissuto, ha sbagliato, ha amato, ha perso, ma non ha mai smesso di esserci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net