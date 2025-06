In 200 truffati dai finti broker online 15 persone denunciate | Oltre 3 milioni di euro in due anni

Nel mondo digitale, l’illusione di facili guadagni può trasformarsi in un incubo finanziario. In soli due anni, 15 truffatori sono stati smascherati dalle forze dell’ordine di Pordenone, che hanno denunciato i finti broker coinvolti in un raggiro milionario ai danni di circa 200 vittime. L’epilogo di questa vicenda mette in luce quanto sia cruciale fare attenzione e informarsi prima di affidarsi a sconosciuti online. Continua a leggere.

Hanno truffato in due anni circa 200 persone: i finanzieri di Pordenone hanno denunciato 15 finti broker che sono riusciti a rubare a ignari investitori 3 milioni di euro. Le operazioni sono partite dalla denuncia di un anziano che aveva investito 75mila euro.

