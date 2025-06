Imu seconda casa | Roma la più cara con acconto di giugno 2025

Se possiedi una seconda casa a Roma, preparati a una delle tasse più salate d’Italia. Con un costo medio complessivo di circa 977 euro, di cui 488 relativi all’acconto di giugno 2025, la Capitale si conferma la città più cara per l’Imu. La situazione mette in evidenza come il peso fiscale possa incidere significativamente sulle tasche dei proprietari. Scopriamo insieme come affrontare questa impennata e pianificare al meglio i pagamenti futuri.

Il costo medio complessivo dell' Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, sarà quest'anno di 977 euro (di cui 488 per l' acconto di giugno ), con punte di oltre tremila euro a Roma, che si conferma la città più cara. Lo calcola la Uil in una simulazione del servizio Stato Sociale, Politiche Fiscale Previdenziali, Immigrazione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2025, fissata per il 16 giugno. Oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, dovranno pagare circa 9,7 miliardi (la meta dei 19,4 dovuti annualmente) di Imu, l'imposta municipale propria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imu seconda casa: Roma la più cara con acconto di giugno 2025

