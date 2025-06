Imu 2025 | Costo Medio per Seconda Casa a 977 Euro Roma la più Cara

L'IMU 2025 si avvicina e il panorama delle tasse sulla seconda casa si fa sempre più complesso. Con un costo medio di 977 euro nelle città capoluogo, Roma si conferma la più cara, con punte superiori ai tremila euro. Questi dati della Uil sottolineano quanto sia importante pianificare con attenzione il pagamento dell'acconto, in scadenza il 16 giugno. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa sfida fiscale.

Il costo medio complessivo dell' Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, sarà quest'anno di 977 euro (di cui 488 per l'acconto di giugno), con punte di oltre tremila euro a Roma, che si conferma la città più cara. Lo calcola la Uil in una simulazione del servizio Stato Sociale, Politiche Fiscale Previdenziali, Immigrazione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2025, fissata per il 16 giugno. Oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, dovranno pagare circa 9,7 miliardi (la meta dei 19,4 dovuti annualmente) di Imu, l' imposta municipale propria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imu 2025: Costo Medio per Seconda Casa a 977 Euro, Roma la più Cara

In questa notizia si parla di: euro - costo - medio - seconda

Mense scolastiche: 85 euro il costo medio al mese. Più di un terzo delle scuole ha un locale mensa. I dati di Cittadinanzattiva - Secondo la VIII Indagine di Cittadinanzattiva, il costo medio mensile per le mense scolastiche è di 85 euro per la scuola dell'infanzia e 86 euro per la primaria.

DRUG TEST,RESO NOTO IL LISTINO DEI PREZZI Il costo medio di un drug test può variare notevolmente a seconda della struttura sanitaria e della località. Ecco alcuni esempi di prezzi: - *Prezzi più bassi:* - 23,10€ in alcune strutture non specificate - 26,50€ Vai su Facebook

Uil, per Imu seconda casa 977 euro media, Roma la più cara; Imu, conto alla rovescia: prima rata entro il 16 giugno. Ecco chi non deve pagare; ESTATE | Per una giornata al mare si spendono fino a 1.500 euro, Codacons: 35 euro il costo medio per 2 lettini e ombrellone ad agosto.

Uil, per Imu seconda casa 977 euro media, Roma la più cara Segnala msn.com: Il costo medio complessivo dell' Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, sarà quest'anno di 977 euro (di cui 488 per l'acconto di giugno), con punte di oltre tremila euro a Roma, che si conf ...