Importazione parallela farmaci risparmi per il SSN

Le importazioni parallele di farmaci rappresentano una strategia chiave per contenere i costi e migliorare l'accesso alle cure nel nostro Paese. Un evento al Senato, promosso dal senatore Ignazio Zullo, ha approfondito il loro impatto economico, regolatorio e il ruolo nel contrastare le carenze farmaceutiche. Scopriamo come questa pratica possa contribuire a un sistema sanitario più efficiente e sostenibile, aprendo nuove prospettive per il futuro della sanità italiana.

Roma, 12 giu. (askanews) - Le importazioni parallele di medicinali in Italia, il loro impatto in termini di risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale e il potenziale ruolo nella gestione del fenomeno delle carenze, sono gli argomenti trattati in un evento al Senato, promosso dal senatore Ignazio Zullo e riguardante lo studio sull' "Impatto economico e regolatorio delle importazioni parallele di farmaci in Italia: analisi del mercato e prospettive future" a cura di CEFAT - Centro di Economia del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie e Università degli Studi di Pavia. Lo studio ha presentato una vasta panoramica sul settore, le sue dimensioni e i vantaggi che esso produce con in primis un evidente risparmio per il SSN.

