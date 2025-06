Impianto ProMarche, ipotesi nuovo ricorso.

Il caso ProMarche si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta con un impianto promarche e un’ipotesi di ricorso. La recente riunione di maggioranza ha aperto un fronte cruciale: cosa farà l’ente dopo la sentenza del tribunale dorico, che ha scosso Viale De Gasperi? Le decisioni prese in queste ore potrebbero segnare un’ulteriore svolta nella lunga saga, ecco cosa ci attende.

Caso ProMarche, ennesimo capitolo della saga. Questa volta non ci sono svolte di trama al Tar o in consiglio comunale, ma una semplice riunione di maggioranza in cui si è parlato, fra le altre cose, di quel che dovrà fare l'ente dopo la sentenza del tribunale dorico sulla vicenda. Sentenza che ha fatto tremare Viale De Gasperi: quelle precedenti infatti non erano entrate nel merito e si erano limitate a valutare aspetti procedurali delle impugnazioni. La settimana scorsa invece il collegio anconetano ha annullato la delibera che motivava il rifiuto da parte del consiglio comunale alla proposta della cooperativa.