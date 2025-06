Immondizia lasciata in strada anche fino alle 10 | Il problema va risolto

L’immondizia lasciata in strada fino alle 10 del mattino rappresenta un grave problema di decoro e igiene a Casapulla, aggravato dal caldo torrido di questi giorni. La situazione è stata segnalata dai consiglieri comunali della minoranza 'Per Casapull', che chiedono interventi immediati per tutelare la salute pubblica e il rispetto per il nostro territorio. È giunto il momento di agire concretamente per risolvere questa emergenza e restituire dignità alla nostra comunità.

A Casapulla si sta verificando un problema di decoro e soprattutto di igiene, amplificato ancor di più dalle alte temperature di questi giorni. A denunciarlo sono i consiglieri comunali del gruppo di minoranza 'Per Casapull': "Lasciare le buste della spazzatura per strada anche fino alle 10, con.

