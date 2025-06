Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2025 26 | qual è l’ordine di assunzione?

Se sei un insegnante in attesa di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le modalità di assegnazione e le tempistiche che regolano le assunzioni in infanzia e primaria. Con un equilibrio tra GAE e concorsi, il processo si preannuncia articolato ma trasparente. Scopriamo insieme qual è l’ordine di assunzione e cosa aspettarci per il prossimo anno scolastico.

Immissioni in ruolo infanzia e primaria 202526 – Per il prossimo anno scolastico, le assunzioni per infanzia e primaria seguiranno un iter preciso. Il 50% dei posti andrà alle GAE e il restante 50% alle graduatorie dei concorsi, con tempistiche differenziate e nuove regole per gli idonei. Le tempistiche per le nomine Le procedure di . Immissioni in ruolo infanzia e primaria 202526: qual è l’ordine di assunzione? . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, ha avviato la pubblicazione delle prime graduatorie in preparazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/26.

