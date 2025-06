Immigrati in strada emergenza sociale | dobbiamo evitarla

Crisi sociale e immigrazione si intrecciano in un nodo urgente: circa un centinaio di richiedenti asilo, una volta ottenuta la protezione, rischiano di finire per strada, alimentando un'emergenza che non possiamo più ignorare. L’allarme, lanciato da settimane da Alleanza Verdi Sinistra, evidenzia un punto cieco nelle politiche di integrazione e assistenza. È ora di agire concretamente per evitare che questa emergenza diventi un dramma diffuso.

"Circa un centinaio migranti richiedenti asilo, dopo aver ottenuto protezione, rischiano di rimanere senza una casa e di finire per strada". L’allarme era già stato lanciato alcune settimane fa dai rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra che ieri hanno incontrato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, il Questore, Francesca Montereali e la dirigente dell’Ufficio Immigrazione area IV Erica Marturana. "C’è un punto cieco nella filiera dell’accoglienza italiana – sottolineano Gianluca Carrabs, della direzione nazionale Europa Verde, Sabrina Santelli, co-portavoce Europa Verde Marche e Adriana Fabbri, capogruppo AVS in Consiglio comunale -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Immigrati in strada, emergenza sociale: dobbiamo evitarla"

In questa notizia si parla di: strada - immigrati - emergenza - sociale

