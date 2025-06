iliyana georgieva torna al faenza basket project per la stagione 2023 24

Il Faenza Basket Project è lieto di annunciare il ritorno di Iliyana Georgieva per la stagione 2023-24. La talentuosa ala bulgara, di formazione italiana, si presenta come una protagonista pronta a fare la differenza nel campionato, forte delle sue recenti esperienze in serie A2 e di una crescita evidente. Con la sua determinazione e abilità, Iliyana si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo con i biancazzurri, consolidando il suo ruolo chiave nel team.

L’E-Work riabbraccia Iliyana Georgieva. La giocatrice bulgara (ma di formazione cestistica italiana) ritorna a Faenza dopo l’esperienza in serie A1 nella stagione 202223, presentandosi molto maturata e pronta ad essere protagonista in campionato. L’ala classe 2003 si è infatti messa in mostra in serie A2 nelle ultime stagioni a Matelica e alla Jolly Acli Basket Livorno, dove nell’ultimo campionato ha viaggiato con una media di 11,7 punti, 8,7 rimbalzi e 1,8 assist a partita. Georgieva è inoltre da anni nel giro della nazionale, e dopo tutta la trafila in quelle giovanile, è un punto fermo di quella maggiore, avendo partecipato alle qualificazioni per l’Europeo di basket che si disputerà tra pochi giorni e dove la Bulgaria non sarà presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net