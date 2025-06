Ilary Blasi è la regina delle vendette nessuna come lei | ecco cosa ha fatto c’entra Totti

Ilary Blasi, vera regina delle vendette, sorprende ancora una volta con la sua intelligenza strategica e il suo timing impeccabile. Mentre Spalletti affronta un altro addio doloroso, lei dimostra che la memoria e l’ironia sono sue armi privilegiate. Basta un gesto per ricordare a tutti chi comanda davvero nel mondo dello spettacolo e non solo. La sua ultima mossa ha lasciato tutti senza parole.

Chi pensava che Ilary Blasi si sarebbe limitata a raccontare la fine del suo matrimonio in un documentario aveva decisamente sottovalutato il suo talento innato per la vendetta (e per la tempistica perfetta). In questi giorni, mentre Luciano Spalletti incassa l'ennesimo colpo dopo l'addio alla panchina della Nazionale, la conduttrice ha colto l'occasione per ricordare a tutti che la memoria – e l'ironia – non le mancano affatto. Basta un gesto, una canzone e un video Instagram per trasformare il karma in spettacolo. E con un solo post, Ilary ha rispolverato un vecchio capitolo legato a Francesco Totti, facendo centro come solo lei sa fare.