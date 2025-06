Ilaria Salis all’ultima vergogna | Fanc…o alla bianchezza Usa i disordini di Los Angeles per insultare il governo Meloni

L’ultima provocazione di Ilaria Salis fa discutere: dall’Italia, sui social, lancia un affondo contro l’agenzia Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti. In un momento delicato per il paese, con scene di tensione legate all’immigrazione a Los Angeles, la sua aggressiva posizione accende ancora di più il dibattito. Ma cosa ci dice questa esternazione sulla politica europea e sulle relazioni internazionali? Entriamo nel merito.

“Fuke Ice”. Los Angeles e gli Stati Uniti sono in un momento critico sul tema immigrazione, con scene preoccupanti. Ma Ilaria Salis dall’Italia, dalla poltrona di europarlamentare, soffia sul fuoco via Instagram. Scrive un bel “ f***k ICE ” su quella foto, traducibile con un “Vaff***o Ice”: laddove per Ice si intende Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale parte del Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti; responsabile del controllo della sicurezza dei cittadini e delle frontiere. “Fanc. contro la bianchezza”: questa la traduzione. Capiamo che il pensiero di Ilaria Salis sia quella di un’esponente della sinistra radicale italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis all’ultima vergogna: “Fanc…o alla bianchezza”. Usa i disordini di Los Angeles per insultare il governo Meloni

