Il week-end al cinema | da Ballerina a Dragon Trainer

Arriva al cinema “Ballerina”. Il film, che approda nelle sale giovedì 12 giugno, vede protagonista la bella e agguerrita Ana de Armas ed è il primo spin off ufficiale della saga di John Wick interpretata da Keanu Reeves. Altra novità sul grande schermo è costituita da ““Volvereis – Una storia d’amore quasi classica”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Mission Impossible – The final reckoning”, “Dragon Trainer”, “The dark nightmare”, “Lilo & Stitch” e “Karate Kid: legends”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 12 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (Non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “L’amore che non muore” (L’amour ouf) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:30); “Volvereis – Una storia d’amore quasi classica” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it