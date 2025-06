Il video tagliato di Federico Rampini per sostenere le fake news degli yacht contro Zelensky

Il video che circola online, apparentemente tagliato e manipolato, mostra Federico Rampini accusare l’Ucraina e Zelensky di corruzione e uso improprio degli aiuti. Tuttavia, chi sta diffondendo questa versione alterata omette il contesto e le sue parole reali, alimentando una narrazione falsa e fuorviante. È fondamentale restare critici e verificare sempre le fonti prima di credere a notizie che sembrano troppo sensational o destabilizzanti.

Circola un video in cui Federico Rampini sembrerebbe intervenire duramente contro l’Ucraina e il presidente Zelensky, accusandolo di aver acquistato due yacht con i fondi destinati al sostegno contro l’invasione russa. Secondo la narrazione del video, Rampini denuncerebbe non solo un uso improprio degli aiuti, ma anche un tale livello di corruzione in Ucraina da giustificare l’interruzione del supporto internazionale. In realtà, chi sta diffondendo questo video sta promuovendo una fake news. Il filmato è stato manipolato e tagliato ad arte per far credere che Rampini sostenga simili affermazioni, distorcendo completamente il suo intervento originale. 🔗 Leggi su Open.online